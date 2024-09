Tra questi incontri ci sono un ingegnere che raccoglie i suoni più antichi del…

Tra questi incontri ci sono🌱 un ingegnere che raccoglie i suoni più antichi della natura per trasmetterli alle generazioni future,🔇 una poetessa che impara dal silenzio ad ascoltare il visibile e l’invisibile,🔸 un professore di filosofia che insegna a vedere i limiti come occasioni,🌳 un centenario che per tutta la vita si è preso cura di un bosco e ne ha ereditato il tempo.

“Il tempo del bosco” di Mario Calabresi è una testimonianza preziosa che ci fa riflettere su quanto abbiamo ancora bisogno di recuperare l’attenzione, il senso di un istante in cui esistono attesa e noia, e tornare a rimettere al centro delle nostre giornate le cose importanti e non quelle urgenti.