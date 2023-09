Tra queste pagine troverete: 7 decenni di storia (dal 1945 al 2020) i resoco…

Tra queste pagine troverete:

👉🏻 7 decenni di storia (dal 1945 al 2020)

👉🏻 i resoconti del periodo trascorso a Oxford e dei giorni in cui insegnava a Eton

👉🏻 il suo ingresso nell’MI5

👉🏻 il fiorire della sua carriera di romanziere

👉🏻 le missive inviate ai membri della famiglia, a politici come Margaret Thatcher, attori come Hugh Laurie e Gary Oldman, colleghi romanzieri come Philip Roth, John Cheever, Ian McEwan, Tom Stoppard, William Burroughs e Graham Greene, alle spie di oggi e a quelle di ieri, a sconosciuti in cerca di consigli, agli amici di una vita e a Jane, sua moglie per 48 anni. “Vita privata di una spia. Le lettere di John le Carré”