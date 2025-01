Tra passato, presente e Ritorno al futuro: la città europea dove ogni sogno si avvera è solo lei

La protagonista racconta la sua passione per “Ritorno al Futuro” e il suo desiderio di assistere al musical a Londra. Da sempre fan della saga, ha collezionato oggetti esclusivi, e ha deciso di condividere questa esperienza con suo figlio Oscar. Affrontano vari imprevisti, come il rinnovo del passaporto di Oscar, ma alla fine riescono a organizzare il viaggio, inclusi voli e soggiorno. Giunta a Londra, l’arrivo è un mix di euforia e nostalgia, legato anche ai ricordi di viaggi passati.

Dopo un pranzo da McDonald’s, iniziano a esplorare Portobello Road e il Museo della Scienza, dove Oscar si mostra affascinato dalle esposizioni. La visita prosegue con una pausa in un pub, dove gustano fish and chips. Visitano anche la National Gallery e Piccadilly Circus, raccogliendo ricordi lungo il cammino. Finalmente, il momento del musical arriva: l’emozione di vedere i personaggi della saga prendere vita è travolgente. Gli effetti speciali e la musica rendono l’esperienza indimenticabile per entrambi.

Il giorno successivo visitano Madame Tussauds, dove si divertono tra statue di cera e un film in 4D. Oscar, desideroso di trovare articoli Pokémon, propone di tornare al McDonald’s per cercare carte negli Happy Meal. La loro avventura prosegue a Camden Town, ricca di colori e oggetti eccentrici. L’ultimo giorno si concludono con una visita a Harrods, ma le carte Pokémon non si trovano.

Il viaggio lascia ai protagonisti preziosi ricordi di complicità e condivisione, pronti per nuove avventure insieme.