“Tra me e Chiara la relazione era…” Fedez rompe per la prima volta il silenzio sull’ex moglie: le parole sono sgradevoli

Fedez ha preso parte ad una live su Twitch nella quale ha avuto modo di approfondire alcune dinamiche relative alla sua storia d’amore con Chiara Ferragni. Ecco che cosa avrebbe detto il giovane rapper a tal proposito.

Le sue parole non lasciano dubbi!

Qualche ora fa Fedez si è reso protagonista di una live su Twitch, occasione che gli ha permesso di parlare del suo matrimonio ormai finito con Chiara Ferragni. Si è trattata di una live informale che ha permesso al rapper di mettersi a nudo dinanzi ai suoi followers, parlando in un clima amichevole e molto sereno.

Nel corso di questa intervista Fedez ha risposto a moltissime domande, molte delle quali rivolte proprio alla sua relazione passata ancora sulla bocca di tutti. È molto difficile, per alcuni, accettare la fine dell’impero che i Ferragnez avevano costruito negli anni.

Ad affiancarlo in questo momento uno streamer davvero famoso su questa piattaforma, Grenbaud, anche lui avvezzo al mondo dei social e della musica. La prima battuta che ha fatto ridere tutto il pubblico è stata relativa al cane di coppia dei Ferragnez, ovvero Paloma.

Fedez ha spiegato che non ha cani non per una sua decisione ma perché Paloma non appartiene a lui nonostante se ne sia preso una grande cura. Ha quindi dichiarato che qualcuno non gli fa più vedere il suo cane e che questo lo ferisce davvero molto.

Chiara Ferragni è stata una donna molto importante per Fedez in quanto è stata non solo sua moglie per diversi anni, ma anche la mamma dei suoi bambini. A tal proposito Fedez ha fatto delle affermazioni molto forti.

Fedez e Grenbaud