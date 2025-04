tra l’incognita De Luca e l’ipotesi Fico

Rimasta in attesa della decisione della Consulta riguardo il terzo mandato per Vincenzo De Luca, la situazione in Campania sta finalmente evolvendo. La sentenza ha stabilito che De Luca non potrà ricandidarsi, e per il Partito Democratico è giunto il momento di “aprire una pagina nuova”. La strategia del partito si sta muovendo verso la creazione di una coalizione ampia, con l’obiettivo di costruire un fronte unito per le prossime elezioni.

Attualmente, tra i nomi in considerazione per il candidato alla presidenza della Regione, il più accreditato è l’ex presidente della Camera, Roberto Fico. La dialettica interna al partito sembra spostarsi verso la definizione di alleanze e di strategie condivise, in modo da affrontare al meglio la sfida elettorale.

In questo contesto, Vincenzo De Luca ha convocato per sabato i capigruppo della sua maggioranza, un incontro che potrebbe rivelarsi cruciale per chiarire le sue intenzioni future. È attesa una posizione chiara su come intende gestire il ritiro dalla scena politica, dato che la conclusione del suo mandato segna un cambiamento significativo per il centrosinistra in Campania. La partita è aperta e le dinamiche politiche saranno essenziali nei prossimi giorni, mentre il Pd e i suoi alleati lavorano per definire un programma che possa attrarre consenso e superare le sfide presentate dalla concorrenza.