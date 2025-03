Tra le vette delle Dolomiti c’è chi ha creato un nuovo modello di ospitalità, un perfetto mix di amore e permanenza.

Amare e restare: l’essenza di AMA Stay, un innovativo progetto di ospitalità a San Vigilio di Marebbe, aperto nel novembre 2022. Questo luogo è concepito per combinare vacanza, lavoro e tempo libero in un ambiente internazionale, ma radicato nella tradizione altoatesina e circondato dalla bellezza delle Dolomiti, patrimonio dell’UNESCO. AMA Stay si rivolge a smart worker, nomadi digitali e amanti della natura, offrendo un equilibrio tra relax e concentrazione. La struttura comprende 39 camere doppie, 39 monolocali e 17 appartamenti, tutti arredati in modo giovane e sostenibile.

Un punto di forza è rappresentato dagli spazi di coworking, fondamentali per il concetto di “workation”. Questo area multifunzionale, dislocata su due piani, offre 15 postazioni di lavoro, spazi per incontri creativi, sale conferenze e tutte le tecnologie necessarie, supportata da un Community Team che favorisce la creazione di una rete di connessioni e collaborazioni.

Il benessere è al centro dell’esperienza di AMA Stay, che include un raffinato centro benessere di 700 mq, dotato di piscina infinity, aree relax e una zona beauty. La cucina è affidata allo Chef Marco de Benedictis, il quale propone piatti che uniscono tradizione ladina e modernità in un ristorante accogliente e contemporaneo.

Situato in un contesto paesaggistico unico, AMA Stay offre anche numerose attività all’aperto, con escursioni che partono da San Vigilio di Marebbe e conducono a Plan de Corones, ideale per sciatori e amanti della montagna, con percorsi che si snodano tra laghetti alpini e rifugi panoramici.