Tra le pietre e i Monti Lepini: nel Lazio c’è un borgo medievale dove storia, tradizione e natura si fondono in un unico abbraccio.

Premiato con la Bandiera arancione del Touring Club Italiano, Bassiano è un borgo medievale situato nella provincia di Latina, nel Lazio. Questo incantevole luogo conserva intatte le sue tradizioni e il suo fascino storico, come se il tempo non l’avesse mai toccato. La sua storia, che affonda le radici nel X secolo, è ricca di leggende legate a divinità e imperatori romani, ma le prime menzioni documentate risalgono al 1169. Nel corso dei secoli, il borgo è stato sotto il controllo di famiglie nobili come gli Annibaldi e i Borgia, che hanno lasciato segni visibili della loro presenza nell’architettura.

Bassiano vanta un centro storico affascinante con stradine di pietra e un panorama naturale lussureggiante. Tra le attrazioni principali c’è il Museo delle Scritture Aldo Manuzio, dedicato al tipografo rinascimentale, oltre a numerose chiese storiche tra cui la Chiesa di Sant’Erasmo. Poco lontano, si trova il Santuario del Crocefisso, un eremo in ristrutturazione dal 1976. Gli amanti dell’avventura possono esplorare i Monti Lepini con escursioni in quad o trekking, come il percorso verso Fonte Sant’Angelo, ideale per chi cerca natura e relax.

Bassiano è noto anche per la sua tradizione culinaria, con delizie locali come il prosciutto di Bassiano e il guanciale. Raggiungere il borgo è semplice: in auto da Roma si percorre l’A1, mentre le stazioni ferroviarie più vicine sono Sezze Romano e Latina. Bassiano è quindi una meta imperdibile per chi desidera immergersi nella storia e nei sapori della tradizione laziale.