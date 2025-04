Tra le colline del Prosecco c’è un paese che merita una visita.

Cison di Valmarino è un incantevole borgo nella Marca Trevigiana, conosciuto per la sua bellezza naturale e il patrimonio culturale. Il paese, le cui origini risalgono a un fortificato del XII secolo, è diventato una meta popolare per gli amanti della natura. Situato a 260 metri di altitudine, offre un perfetto rifugio per un weekend all’insegna del relax. Il centro storico, Piazza Roma, è il cuore del borgo e ospita monumenti significativi, come la Loggia e il palazzo del Municipio, nonché la chiesa barocca dei Santi Giovanni Battista e Maria Assunta.

Castelbrando, situato sul Col de Moi, si erge con la sua imponente architettura del XII secolo, offrendo una vista panoramica sulla vallata circostante. Oggi ristrutturato, ospita una struttura ricettiva che attira visitatori. Cison è famoso anche per il suo vivace calendario di eventi, tra cui Artigianato Vivo, una fiera di tradizioni artigianali che si tiene in agosto, arricchita da concerti e rievocazioni storiche.

La provincia di Treviso è nota per prodotti gastronomici di alta qualità, tra cui il Prosecco e specialità locali come il radicchio tardivo. Tradizioni culinarie come lo spiedo, una particolare tecnica di cottura della carne, sono da non perdere. Oltre alla storia e alla cultura, Cison di Valmarino è immerso nella natura, con paesaggi incantevoli e sentieri escursionistici come quello lungo il torrente Rujo. La bellezza dei laghi di Revine nei dintorni arricchisce ulteriormente l’esperienza. Questo borgo è davvero una gemma gemmata nella provincia di Treviso.