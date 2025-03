Tra la Vita e la Morte

Iginio Massari, ospite a Verissimo, ha condiviso il racconto del drammatico incidente in moto che ha segnato la sua esistenza. A 40 km/h, un’auto che non si è fermata a uno stop lo ha travolto, portandolo a una condizione di vita precarissima: “Sono stato più morto che vivo per 9 giorni e ho perso sei mesi di vita”. Questo evento ha cambiato profondamente la sua vita e i suoi sogni.

Massari, nato il 29 agosto 1942 a Brescia, ha iniziato la sua carriera giovanissimo, grazie anche all’appoggio della famiglia. Sposato dal 1968 con Maria Damiani, con cui ha avuto due figli, Debora e Nicola, la figlia Debora ha preso parte attiva nell’azienda di famiglia e nella televisione, seguendo le orme del padre.

Dopo esperienze in Svizzera e con grandi nomi dell’industria alimentare italiana, nel 1971 Massari ha aperto la Pasticceria Veneto a Brescia. Questa iniziativa ha dato inizio a una carriera straordinaria, culminata con oltre 300 premi e il titolo di miglior pasticcere al mondo nel 2019. È noto anche per la sua presenza televisiva in programmi come “The Sweetman” e come giudice di MasterChef.

Recentemente, Massari è stato al centro di polemiche per i prezzi dei suoi dolci, come le chiacchiere di Carnevale vendute a 100 euro al chilo. Ha difeso i suoi prezzi affermando che “caro è ciò che non vale, costoso è ciò che ha qualità e valore”. La sua storia è una testimonianza di resilienza e passione per la pasticceria, che lo ha portato al successo.