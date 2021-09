Roby Facchinetti ha vinto il Premio Pierangelo Bertoli 2020: tutti i cantanti premiati nella nuova edizione.

È stato annunciato il vincitore del Premio Pierangelo Bertoli 2020: a conquistare il successo è stato Roby Facchinetti. L’ennesimo grande riconoscimento per la carriera dell’ex compositore e tastierista dei Pooh, che sarà premiato durante l’ottava edizione del premio, in programma il 16 ottobre al Teatro Storchi di Modena, con la conduzione di Andrea Barbi. Tra gli artisti premiati, oltre al grande Facchinetti, ci sono anche Diodato e Maria Antonietta.

Roby Facchinetti vince il Pierangelo Bertoli 2020

In un comunicato stampa sono stati spiegati i motivi del conferimento del premio al cantautore bergamasco. Il Premio è stato assegnato a Roby per la sua capacità di arrivare al cuore attraverso le sue canzoni, come testimoniato lo scorso anno dal brano Rinascero, rinascerai, scritto in collaborazione con il compianto Stefano D’Orazio e dedicati agli italiani che hanno sofferto nei mesi più bui della pandemia.

Di seguito il video ufficiale di Rinascerò, rinascerai, un brano che ci ha accompagnato per un lungo periodo, arrivando a un clamoroso successo anche all’estero:

Gli altri vincitori del Premio Pierangelo Bertoli 2020

Non solo Facchinetti. Tra i premiati in questa edizione c’è anche Diodato, che ha vinto il Premio Per dirti t’amo, per aver parlato nelle sue canzoni dell’amore non solo tra due partner, ma anche sul piano universale. A Enzo Avitabile è stato assegnato il premio Italia d’oro, e a Maria Antonietta il premio A muso duro. Di seguito l’annuncio dei vincitori:

Nel corso della finale verranno ospitati anche gli otto finalisti della sezione Nuovi cantautori del premio Bertoli. Il vincitore della rassegna riceverà un riconoscimento in denaro e la possibilità di partecipare a manifestazioni di prestigio che si svolgeranno nel corso del 2022.