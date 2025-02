Tra i leader politici italiani, Meloni è al comando: l’analisi di Socialcom per Adnkronos

L’analisi di Socialcom, condotta per Adnkronos tramite la piattaforma Socialdata, ha esaminato circa 2,5 milioni di post globali che menzionano i principali leader politici italiani, generando 33 milioni di interazioni sui social. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, emerge come la figura più citata sia in Italia (420mila post) che all’estero (2 milioni), accumulando 26 milioni di interazioni globali, di cui 8 milioni in Italia. Il suo picco di visibilità si è registrato l’8 gennaio 2025, coincidente con il rientro di Cecilia Sala, supportato da eventi internazionali come l’invito di Donald Trump alla sua cerimonia d’insediamento e l’alleanza antiwoke annunciata dal presidente argentino Javier Milei.

Matteo Salvini si posiziona al secondo posto, con un sentiment positivo del 14% a livello globale e dell’11% in Italia, grazie alla sua assoluzione nel caso Open Arms e alla proposta di uscita dall’Organizzazione mondiale della sanità. Antonio Tajani segue come il leader con la terza maggiore visibilità internazionale (oltre 100mila menzioni) e il sentiment positivo più alto in Italia (16%), grazie al suo ruolo istituzionale.

Le opposizioni, rappresentate da Giuseppe Conte ed Elly Schlein, mostrano numeri simili, con Conte che guadagna visibilità nazionale grazie al suo intervento su un tema di attualità. Politici meno discussi includono Matteo Renzi, con un coinvolgimento marginale, e Carlo Calenda, che registra il sentiment più negativo sia in Italia che all’estero. Luca Ferlaino di Socialcom sottolinea il predominio mediatico di Meloni e il sorprendente posizionamento di Salvini.