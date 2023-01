tra gli ospiti annunciati da Amadeus anche i Pooh

Sanremo 2023, i Pooh sul palco dell’Ariston: anche la band bolognese sarà ospite del Festival della canzone italiana.

Non saranno ospiti internazionali, ma solo per carta d’identità. Non si ferma la pioggia di annunci di Amadeus, che si sta scatenando in queste ore. L’ultimo è arrivato nella mattinata di Fiorello, all’interno del programma Viva Rai 2. Al grande cast degli ospiti di Sanremo 2023, già formato da Gianni Morandi, Al Bano, Massimo Ranieri e i Black Eyed Peas, arrivano sul palco dell’Ariston anche i Pooh, per una reunion destinata a far impazzire tutti i fan della band italiana più amata di tutti i tempi.

I Pooh tornano a Sanremo nel 2023

Una dopo l’altra, le notizie sul Festival di Sanremo si stanno succedendo con una cadenza regolare e con pochissima distanza l’una dall’altra. Dopo aver annunciato, nel Tg1 di domenica 15 gennaio, i nomi delle altre co-conduttrici e quello del primo ospite internazionale del 2023, i Black Eyed Peas, ai microfoni dell’amico Fiorello, Amadeus ha voluto dare un altro annuncio clamoroso.

Pooh

A distanza di due anni dalla scomparsa tragica di Stefano D’Orazio, i Pooh potranno rendergli omaggio sul palco dell’Ariston. La band infatti suonerà le proprie canzoni più belle e amate per celebrare una carriera straordinaria e indimenticabile e per onorare la memoria di grandissimi artisti come l’ex batterista e lo storico paroliere Valerio Negrini.

Quando ci saranno i Pooh a Sanremo?

Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti e anche Riccardo Fogli saranno grandi protagonisti sul palco dell’Ariston in questo 2023, a distanza di 33 anni dalla loro straordinaria vittoria della kermesse con l’indimenticabile Uomini soli.

Si conferma così la reunion dei Pooh, che sarà solo ed esclusivamente limitata a pochi appuntamenti, tra cui quello di febbraio per l’indimenticabile Valerio Negrini e appunto il Festival di Sanremo, che tornerà ad abbracciare una delle band più amate della storia della musica italiana nella prima serata, il 7 febbraio. Di seguito il video con l’annuncio: