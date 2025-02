Tra gli arrestati figura un attore di Gomorra

I carabinieri di Genova hanno smantellato una banda specializzata in truffe agli anziani, con oltre 50 vittime e un bottino di oltre 700.000 euro. Gli arrestati comprendono l’attore Marco Macor, noto per il suo ruolo nel film “Gomorra”. La banda, originaria di Napoli, operava in tutta Italia utilizzando la tecnica del “finto maresciallo”. Un’operazione congiunta dei carabinieri ha coinvolto circa 150 militari da Genova, Napoli, Caserta e Torino, portando all’emissione di 29 misure cautelari, tra cui 21 arresti in carcere e 5 domiciliari.

I fatti contestati ammontano a 54, con 45 truffe riuscite e 9 tentate, avvenute tra aprile 2022 e marzo 2024. I carabinieri sono riusciti a recuperare un valore di 90.000 euro in denaro e gioielli in 13 episodi. L’operazione, denominata “2 Ottobre” per onorare la Festa dei Nonni, ha messo in luce il modus operandi della banda, in cui un finto maresciallo o avvocato contattava le vittime telefonicamente, affermando che un familiare aveva causato un incidente grave e richiedendo un pagamento per evitare l’arresto.

In questo contesto, i truffatori mantennero le vittime al telefono per impedire loro di contattare il vero parente. Inoltre, la banda aveva strutturato una rete logistica per le trasferte da Napoli, comprese prenotazioni in B&B. Marco Macor, secondo le indagini, avrebbe ricoperto un ruolo di vertice nella organizzazione e veniva chiamato “Caff” nelle intercettazioni. La giudice Milena Catalano ha chiarito che Macor ha aderito completamente all’associazione criminale.