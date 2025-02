Tra fiumi, cascate e segherie per un viaggio alla scoperta di una delle valli più belle del Trentino

Negli ultimi anni, le destinazioni estive sono state scegliendo sempre luoghi ad alta quota per sfuggire al caldo, con una predilezione per le Dolomiti del Trentino-Alto Adige. Quest’estate la meta è Folgarida, a pochi chilometri da Madonna di Campiglio, situata nella Val di Sole a 1270 m di altitudine. La famiglia proprietaria dell’Hotel Negritella, dove si soggiorna, è molto accogliente, anche se la camera mansardata presenta alcuni disagi.

Durante il soggiorno, il programma include escursioni nei dintorni. Il primo giorno si visitano le segherie veneziane, antiche strutture idrauliche, prima di rilassarsi in hotel. Il secondo giorno si raggiunge Madonna di Campiglio, nota per la sua vivace atmosfera turistica e lo shopping. Il pomeriggio è dedicato al relax e a cene abbondanti in hotel.

Il terzo giorno è riservato al Lago dei Caprioli, dove si esplora il paesaggio fiabesco e si raccoglie marmellata locale. Il quarto giorno si visita il Lago di Tovel, famoso per il suo colore smeraldo. Nella tappa a Cles, si esplora una terrazza panoramica con vista sul lago.

Il quinto giorno porta alla Val di Rabbi, celebre per le sue terme e segherie. Si prosegue verso il castello di Caldes prima di esplorare Val di Genova e la cascata Nardis, anch’essa molto apprezzata. L’ultimo giorno si conclude con un tuffo in piscina prima del rientro, evitando il traffico mattutino e tornando a casa soddisfatti. La vacanza è stata caratterizzata da bellezze naturali, sport e cucina tipica, rendendo l’esperienza davvero memorabile.