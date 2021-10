Sottolineare i principali aspetti medici e sociali dell’età pediatrica oggi in Italia: è l’obiettivo del Convegno “Aspetti medici e sociali dell’età pediatrica in Italia”, organizzato da Accademia dei Lincei, Società Italiana di Pediatria e Università Sapienza di Roma. L’evento sarà trasmesso sul canale streaming dell’Accademia: www.lincei.it/it/live-streaming, domani martedì 12 ottobre a partire dalle 9,30.

Si parlerà di denatalità, uno dei più rilevanti problemi della nostra società che potrebbe determinare in tempi brevi una grave crisi del sistema sociale, previdenziale e un declino del nostro Paese. Si farà riferimento alle disuguaglianze già presenti dalle prime epoche della vita, accentuate dalla pandemia che ha determinato nell’età pediatrica, numerosi e gravi conseguenze psicologiche, relazionali e sociali, soprattutto per gli effetti indiretti legati all’isolamento.

Si farà il punto sulle difficoltà esistenti in Italia nell’organizzazione dell’assistenza ai bambini con patologie congenite e rare, delle difficoltà dei piccoli pazienti che vivono nel mezzogiorno e che, rispetto a quelli residenti nelle regioni centrosettentrionali, presentano una maggiore mortalità neonatale ed infantile e che, quando malati, spesso debbono trasferirsi in un’altra regione per le cure necessarie.

Nella seconda parte dell’incontro verranno discussi i diritti dei bambini e le difficili situazioni familiari aggravatesi durante la pandemia che ha determinato anche una grave crisi economica e un notevole aumento della povertà infantile. Si parlerà inoltre della crisi del sistema scolastico e della sanità e degli interventi che possono essere messi in atto per affrontare e risolvere le attuali criticità.

E’ prevista la partecipazione del Ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi