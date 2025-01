Tra antichi santuari e melodie rinascimentali: scopriamo il borgo gioiello alle porte di Roma ai piedi del Monte Ginestro

Un affascinante viaggio nel cuore della storia e della musica, tra antiche leggende e tradizioni secolari, ci porta a Palestrina, un borgo storico alle porte di Roma. Questo comune, noto per la sua importanza nella musica sacra e polifonica del periodo medievale, sorge alle pendici del Monte Ginestro e ricopre origini antichissime, risalenti al VIII secolo a.C., come dimostrano i reperti archeologici.

Palestrina, anticamente conosciuta come Praeneste, si è affermata nel tempo per la sua posizione strategica nella Valle del Sacco, ed è qui che si narra la leggenda della sua fondazione da parte di Telegono, figlio di Ulisse. La città divenne un luogo di villeggiatura per l’Imperatore Augusto ed ebbe un forte legame con il papato e la famiglia Colonna durante il periodo medievale.

Tra i siti storici di Palestrina si trova il Santuario della Fortuna Primigenia, un esempio di architettura tardo repubblicana, e il Museo archeologico nazionale, che ospita reperti affascinanti come il Mosaico del Nilo. La Cattedrale di Sant’Agapito Martire e la Porta del Sole, edificata nel Seicento, sono altre tappe imperdibili. La città ospita anche eventi che celebrano le tradizioni locali e la musica.

Palestrina dista circa 40 km da Roma, facilmente raggiungibile in auto tramite l’A24 e la E80, oppure con i mezzi pubblici, come bus Cotral e treni per Zagarolo. Questo borgo incantevole è una meta ideale per immergersi nella storia e nella cultura.