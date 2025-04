Tra Ambiguità e Clan: La Curva Calcio più ‘Ndranghetista d’Italia

Roberto Saviano ha espresso forti critiche nei confronti dell’Inter attraverso un post su Instagram, definendo il club “ambigua con i clan” e la sua tifoseria come la “più ‘ndranghetista d’Italia”. Queste dichiarazioni sono emerse durante la partita Bologna-Inter, in cui il Bologna ha realizzato un gol al termine del recupero, portando alla sconfitta dell’Inter e offrendo un vantaggio al Napoli nella corsa al titolo.

Saviano, scrittore noto per il suo impegno contro la mafia e autore di “Gomorra”, ha pubblicato una storia su Instagram in cui esprime la sua gioia per il gol segnato da Riccardo Orsolini del Bologna, commentando: “Gooool!!!”. Tuttavia, la sua reazione è stata seguita da una dura accusa nei confronti della squadra milanese, sottolineando la presunta ambiguità dell’Inter nei confronti della criminalità organizzata.

Le parole di Saviano hanno riacceso l’attenzione sulla tifoseria dell’Inter, sottolineando la sua preoccupazione per i legami tra sport e mafie. Questa posizione ha suscitato dibattito, in particolare considerando il contesto calcistico italiano, dove le relazioni tra club, tifoserie e gruppi mafiosi sono spesso oggetto di discussione.

Inoltre, le reazioni alle affermazioni di Saviano non si sono limitate al mondo del calcio; anche Riccardo Muti ha critico la città di Napoli dopo la morte del musicista Roberto De Simone, esprimendo sentimenti di ingratitudine. Il post di Saviano ha dunque messo in luce non solo aspetti sportivi ma anche temi sociali e culturali più ampi.