“Il servizio del trasporto pubblico rientra tra gli elementi fondamentali su cui si misura il grado di qualità di una amministrazione pubblica”. E’ il commento di Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana al report che ha realizzato per Adnkronos, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, dedicato questa settimana alle spese sostenute da Regioni e Comuni capoluogo per il trasporto pubblico locale.

“La mobilità – spiega – da sempre è stata oggetto di disputa circa la migliore forma di attuazione attraverso le diverse tipologie di trasporto. Oggi possiamo affermare con assoluta certezza che non esista una formula generale circa le soluzioni tecniche da adottare per garantire la migliore mobilità cittadina e regionale, in quanto una molteplicità di fattori, quali la morfologia, l’urbanizzazione, l’antropizzazione, la densità di popolazione, il clima, il turismo, il paesaggio, la geologia, il grado di innovazione tecnologica, determinano, a seconda dei diversi territori, infrastrutture e tipologie di trasporto diverse e integrate tra loro”.

“Anche la voce dei costi – avverte – va letta con grande attenzione, trattandosi di un marcatore singolare, che con riguardo ai comuni dovrebbe comprendere il trasporto su gomma, tra cui lo scuolabus, integrato principalmente con le tranvie e con i tronconi metropolitani. Tali spese, finanche fuori controllo, potrebbero rappresentare un indice di attenzione verso il cittadino, per cui anche una spesa apparentemente spropositata potrebbe essere giustifica da una molteplicità di circostanze, non ultimi gli investimenti per le infrastrutture e i sistemi di trasporto, per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, per le manutenzioni e per il rinnovo ovvero l’adeguamento dei mezzi di trasporto”.

“Nella voce trasporto pubblico locale – precisa Fondazione Gazzetta Amministrativa – vengono ricompresi i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi urbani ed extraurbani, i costi derivanti dal rinnovo dei contratti di lavoro, dalle integrazioni o dalle agevolazioni tariffarie. Fuori dal contesto delle spese trasportistica, risultando a carico delle infrastrutture stradali, sono le ciclabili e i percorsi pedonali”.

“È chiaro che anche la mobilità in molte circostanze – sottolinea – risente del ritardo cronico circa la realizzazione di infrastrutture e la dotazione di una flotta adeguata di mezzi, nonché di una logistica e di una organizzazione efficiente in grado di far propendere il cittadino verso l’utilizzo del mezzo pubblico in luogo di quello privato”.

“Il marcatore dei trasporti, infine, forse più degli altri finora esaminati, evidenzia come la spesa si caratterizzi in maniera assolutamente difforme su tutto il territorio nazionale”, conclude.