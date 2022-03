Da Nord a Sud, sono 17 i capoluoghi di provincia più virtuosi nella spesa per spesa i contratti di servizio di trasporto scolastico. Per questo, ottengono la tripla AAA nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Di questi, al Nord spiccano (in ordine alfabetico): Bergamo, che nel 2020 ha speso per questa voce 67.232,65 euro, Milano con 638.549,08 euro, Padova con 15.286,70 euro, Pavia con 15.825,00 euro, Torino con 464.101,88 euro, Trieste con 35.093,20 euro, Udine con 550,58 euro. Ma una fetta più numerosa appartiene al Sud: Agrigento con una spesa di 19.069,24 euro; Avellino con 4.117,98 euro; Carbonia con 2.061,48 euro; Catania con 161.397,28; Chieti con 1.500,00 euro; Foggia con 22.877,72 euro; Matera con 19.996,85 euro; Nuoro con 2.986,90 euro; Palermo con 243.968,60; Vibo Valentia con 5.869,70 euro.