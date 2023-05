Tp-Link Uh400 Hub Usb 3.0 -4 In 1, 4 Porte Usb 3.0 Sdoppiatore Usb, Multipresa Usb Portatile, Adattatore Usb Per Windows, Mac Os X, Linux, Nero, ‎7.11 x 7.11 x 1.78 cm; 50 grammi

Descrizione Prodotto

Hub portatile con 4 porte USB 3.0

UH400

Moltiplica le possibilità del tuo computer e gestisci in modo rapido e semplice tutte le tue periferiche USB grazie al comodo hub portatile UH400 dotato di 4 Porte USB 3.0.

Specifiche 4 Porte USB 3.0 Dimensioni: 71 x 71 x 16.6 mm Sistema operativo: Windows, Mac OS X e Linux systems

Le 4 porte USB 3.0 di UH400 – retro compatibili con standard 2.0 e 1.1 – supportano trasferimenti dati fino a 5Gbps, dieci volte più rapide rispetto allo standard USB 2.0.

Con la sua scocca in ABS ultra resistente e i 4 indicatori LED, UH400 unisce forza e usabilità. Il particolare design consente di riporre il cavetto USB per una maggiore comodità di trasporto

installazione rapida

Compatibile con sistemi operativi:

Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11macOS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11Linux OS

Standard USB

USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0

Numero Porte

4 7 7

Velocità di trasferimento dati

5Gbps 5Gbps 5Gbps

Porte di alimentazione per ricarica rapida

– 2 fino a 2.4A –

Protezione surriscaldamento

✓

✓

✓

Protezione sovracorrente

✓

✓

✓

Protezione corto circuito

✓

✓

✓

Protezione sovratensione

✓

✓

✓

Design portatile

✓

– –

【4 Indicatori LED Indipendenti】: Ogni porta ha indicatori LED indipendenti, per conoscere facilmente lo stato di lavoro

【10 X Trasmissione Dati Veloce】: 4 porte USB 3.0 estese supportano una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, 10 volte più veloce di USB 2.0, retrocompatibile con USB 2.0/1.1

【Design del Cavo Pieghevole】: l’innovativo design del cavo pieghevole rende più comodo lo stoccaggio o il viaggio

【Compatto e Conveniente】: 71 x 71 x 16.6 mm, l’hub dati portatile perfetto per la gestione delle periferiche USB

【Fatto per Durare】: Fabbricato da un alloggiamento in ABS ultra robusto con 4 indicatori di stato a LED fiochi, non solo rende l’hub incredibilmente resistente, ma ti consente anche di connetterti con stile

【Ampiamente Compatibile】: Nessuna installazione richiesta, adatta per sistemi Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux