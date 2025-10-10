TP-Link TL-MR110: Router 4G LTE N300Mbps, Connette 32 Dispositivi

18.1 C
Da StraNotizie
TP-Link TL-MR110 Cat4 4G LTE Wireless N300Mbps Router, WiFi Router with Sim, Two Removable LTE Antennas, LAN/WAN Port, 4G Sim Modem, No Configuration, Connects Up to 32 Devices, Plug & Play

TP-Link TL-MR110: Il Router 4G LTE per la Tua Connessione Senza Limiti

Scopri il TP-Link TL-MR110, un router 4G LTE all’avanguardia che ti offre una connessione veloce e affidabile. Con la capacità di collegare fino a 32 dispositivi Wi-Fi, potrai navigare, streaming e lavorare simultaneamente senza problemi.

Questo dispositivo è veramente facile da usare: basta inserire la tua SIM e sei subito connesso. Non richiede alcuna configurazione, il che lo rende ideale anche per chi non è esperto di tecnologia.

Grazie ai due antenne LTE rimovibili, godrai di una connessione stabile e performante, indipendentemente dal luogo in cui ti trovi. In aggiunta, il modo Router Wi-Fi ti consente di connetterti tramite un cavo Ethernet al port LAN/WAN, offrendoti flessibilità nelle situazioni in cui il 4G non è disponibile.

Vantaggi Pratici:

  • Compatibilità con SIM in oltre 100 paesi, grazie a anni di test sul campo.
  • Velocità di download fino a 150 Mbps per un’esperienza di navigazione fluida e veloce.

Non perdere l’opportunità di rimanere sempre connesso! Scegli TP-Link TL-MR110 e porta la tua esperienza Internet a un livello superiore!

