TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno Tapo C110, Videocamera Sorveglianza 3MP, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Modalità Privacy, Notifiche in Tempo Reale del Sensore di Movimento

Descrizione Prodotto

Telecamera Indoor Wi-Fi 3MP

Tapo C110

Tapo C110 è la telecamera di sorveglianza Wi-Fi di TP-Link, compatta e dal design versatile, dotata di slot per Micro SD fino a 256GB e di app control.

Con qualità di ripresa 3MP (2304 x1296) ti permette di tenere sotto controllo le aree sensibili della tua casa o della tua attività, come l’ingresso o gli accessi secondari.

Inoltre è un valido aiuto nelle tue attività quotidiane, ad esempio per tenere sotto controllo il sonnellino del tuo bambino mentre sei in un’altra stanza o per vedere come si comporta il tuo cucciolo quando sei al lavoro!

Specifiche Risoluzione 3MP: 2304 x1296 Lenti F-NO: 2.0, Focal Length: 3.3 mm Visione notturna: 850 nm IR LED fino a 8 metri Frequenza Wi-Fi: 2.4GHZ Compressione video H.264

Cattura ogni dettaglio grazie alla risoluzione 3MP (2304 x1296): visualizza chiaramente cosa succede nella tua casa in ogni momento, ovunque ti trovi.

Tapo C110, tramite app Tapo, invia istantaneamente notifiche push quando viene intercettato un movimento.

Tapo C110, non solo ti avvisa quando rileva un movimento sospetto, ma tramite app è anche in grado di innescare l’allarme integrato per mettere in fuga eventuali visitatori indesiderati.

Dormi sereno e lascia che Tapo C110 vigili sulla casa al posto tuo. La visione notturna infrared 850 nm permette di registrare immagini nitide in condizioni di scarsa luminosità fino a 8 metri di distanza.

Ti trovi lontano e hai lasciato il tuo amico a 4 zampe solo in casa? Quando sei fuori per lavoro puoi assicurarti che il tuo cucciolo stia bene e possa sentire la tua voce, grazie alle funzioni Live View e 2-way Audio.

Con l’app Tapo avrai tutto a portata di smartphone. Grazie al supporto fino a 32 telecamere Tapo in contemporanea, potrai visualizzare le registrazioni, impostare angoli di visuale e programmare orari di registrazione.

Movimento orizzontale e verticale

–

✓

–

✓

Video streaming

3MP 3MP 1080P 1080P

Rilevazione movimento

✓

✓

✓

✓

Allarme acustico e luminoso integrato

✓

✓

✓

✓

Two-Way Audio

✓

✓

✓

✓

Archiviazione dati

Micro SD Card fino a 256 GB Micro SD Card fino a 256 GB Micro SD Card fino a 128 GB Micro SD Card fino a 128 GB.

Compatibilità Alexa e Google Assistant

✓

✓

✓

✓

[Video di alta qualità] – Visione notturna fino a 8 metri, risoluzione 3MP per immagini nitide e chiare

[Rilevazione movimento] – Ricevi istantaneamente notifiche push dall’app quando viene intercettato un movimento

[Allarme acustico e luminoso integrato] – Innesca un effetto sonoro o luminoso per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati

[Two-Way Audio] – Audio bidirezionale per comunicare con chi si trova in prossimità della telecamera

[Archiviazione dati] – Supporto per MicroSD Card fino a 256 GB (512 ore di registrazioni, in base a test di laboratorio)

[Controllo vocale] – Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per controllare la telecamera tramite semplici comandi vocali

[Tapo Care] – Goditi l’archiviazione su cloud, il rilevamento delle persone, il rilevamento del pianto dei bambini, le notifiche di istantanee e altre funzionalità avanzate con un piano di abbonamento Tapo. Piano di abbonamento di prova gratuito di 30 giorni incluso con l’acquisto