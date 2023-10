TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno 2K(3MP), Videocamera sorveglianza, Visione Notturna, Notifiche in Tempo Reale, Storage su Cloud, MicroSD fino a 256GB, Funziona con Alexa e Google Assistant Tapo C210

Dal marchio

Pan and Tilt – Rotazione 360° sull’asse orizzontale

Rilevazione movimento – Ricevi istantaneamente notifiche push quando viene intercettato un movimento

Allarme acustico e luminoso integrato – Innesca un effetto sonoro o luminoso per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati

Two-Way Audio – Audio bidirezionale per comunicare con chi si trova in prossimità della telecamera

Archiviazione dati – Supporto per MicroSD Card fino a 256 GB (512h ore di registrazioni, in base a test di laboratorio). Non è richiesta una tariffa mensile per l’utilizzo della funzione di archiviazione video locale

Controllo vocale – Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per controllare la telecamera tramite semplici comandi vocali

Tapo Care – Goditi l’archiviazione su cloud, il rilevamento delle persone, il rilevamento del pianto dei bambini, le notifiche di istantanee e funzionalità più avanzate con un piano di abbonamento Tapo. Piano di abbonamento di prova gratuito di 30 giorni incluso con l’acquisto