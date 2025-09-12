22.5 C
TP-Link RE330: Ripetitore WiFi AC1200 fino a 120㎡

TP-Link RE330: Ripetitore WiFi AC1200 fino a 120㎡

TP-Link Ripetitore WiFi RE330, amplificatore WiFi AC1200, estensore WiFi fino a 120 ㎡, potente ripetitore Wi-Fi con porta ethernet, compatibile con tutti i box internet

Amplifica il Tuo Segnale Wi-Fi con TP-Link RE330

Hai mai notato che il segnale Wi-Fi non raggiunge alcune zone della tua casa? Con il TP-Link RE330, questo problema sarà solo un lontano ricordo. Questo potente ripetitore Wi-Fi AC1200 trasforma il tuo router domestico in un segnale forte e affidabile, estendendo la copertura fino a 120 m².

Performance Elevate

Il RE330 supporta connessioni Dual Band AC1200, con velocità fino a 867 Mbps sulla banda a 5 GHz e 300 Mbps su quella a 2.4 GHz. Approfitta della banda 5GHz per attività ad alta intensità come lo streaming in 4K o il gaming online, mentre la banda 2.4GHz è perfetta per la navigazione quotidiana.

Facile Installazione e Configurazione

La configurazione è rapida e intuitiva grazie al tasto WPS, che replica le impostazioni di sicurezza del tuo router. Inoltre, lo smart LED ti guiderà nel posizionamento ottimale del ripetitore, assicurando il massimo rendimento del segnale.

Vantaggi Principali:

  • **Porta LAN Fast Ethernet**: collegamenti cablati per dispositivi come smart TV e console di gioco, garantendo prestazioni superiori.
  • **Tecnologia OneMesh**: crea una rete unificata senza interruzioni, ideale se hai già un router TP-Link compatibile.

Controllo Facile tramite App

Gestisci la tua rete in modo semplice con l’app Tether, disponibile per Android e iOS. È l’alleato perfetto per chi cerca praticità e funzionalità.

Non lasciare che il segnale Wi-Fi debole ostacoli la tua esperienza online. Acquista ora il TP-Link RE330 e porta la tua connessione a un livello superiore!

TP-Link RE330: Ripetitore WiFi AC1200 fino a 120㎡

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 29,99€ - 27,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 TP-Link Ripetitore WiFi RE330, amplificatore…

