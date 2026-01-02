9 C
Roma
venerdì – 2 Gennaio 2026
Toyota Sequoia TRD Performance

Toyota Sequoia TRD Performance

Toyota ha presentato il pacchetto TRD Performance per Tundra e Sequoia. Sulla Sequoia, proposta esclusivamente con il powertrain ibrido i-Force Max, l’opzione costa 2.299 dollari e aggiunge filtri aria conici TRD, scarico rivisto e una nuova calibrazione del motore. Il risultato è che il V6 biturbo da 3,4 litri passa da 389 a 421 hp allo stesso regime; la coppia massima resta invariata, ma entra in gioco prima.

Il SUV riceve anche un badge TRD Performance e un promemoria a utilizzare benzina con numero di ottano 91 o superiore. I test strumentali confermano che questo upgrade ha un impatto significativo sulle prestazioni del veicolo. Rispetto a una Sequoia provata in precedenza con specifica analoga, lo 0–97 km/h scende di un decimo, a 5,5 s. Il quarto di miglio è più rapido di due decimi, 14,1 s, e la velocità d’uscita aumenta di 6,4 km/h fino a sfiorare 157 km/h.

Inoltre, i rilevamenti in ripresa mostrano cảiamenti significativi: l’8–97 km/h migliora di quattro decimi, a 5,9 s, e il passaggio 80–115 km/h si riduce da 4,3 a 3,9 s. In pratica, il pacchetto rende la Sequoia più a suo agio e pronta proprio quando serve, tra sorpassi e immissioni in autostrada. Gli effetti collaterali sono pochi: il rumore in abitacolo resta invariato, e l’efficienza omologata non cambia. Nelle misurazioni su strada, i tester hanno registrato consumi medi pressoché identici in condizioni di guida miste.

