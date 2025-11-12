Toy Story 5 e il Futuro dei Giocattoli in Brasile

Pixar ha rilasciato il primo teaser trailer di Toy Story 5, anticipando l’uscita del film nei cinema. Il video presenta Lilypad, un tablet intelligente a forma di rana, che rappresenta una nuova sfida per i personaggi classici. La trama si concentra sull’interazione tra i giocattoli tradizionali e i moderni dispositivi tecnologici.

Woody, Buzz Lightyear e Jessie mostrano sorpresa all’arrivo del gadget a casa di Bonnie. Il trailer, della durata di circa 50 secondi, sfrutta la colonna sonora “Never Tear Us Apart” degli INXS per amplificare la tensione. Questo aspetto rispecchia le attuali discussioni sull’impatto della tecnologia sull’intrattenimento infantile.

Il film, diretto da Andrew Stanton e co-diretto da Kenna Harris, esplora come i giocattoli si adattino al mondo contemporaneo. Stanton, già noto per Alla ricerca di Nemo e Wall-E, ha scritto la sceneggiatura, mentre Lindsey Collins produce il film.

Nel trailer, Lilypad emerge da una scatola di consegna, attirando l’attenzione di Bonnie e dei giocattoli, come Forky e Bullseye. Lo slogan “L’era dei giocattoli è finita” sottolinea il tema della sostituzione digitale. Il cast include Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack, con nuove aggiunte come Ernie Hudson e Conan O’Brien.

La produzione ha visto l’uso di animazioni avanzate per rappresentare le interazioni tra i giocattoli e i gadget. Nonostante alcune sfide recenti al botteghino, Toy Story continua a dimostrarsi un franchise di successo.

Il film affronta temi attuali, come la sostituzione dei giochi fisici con schermi. Personaggi come Rex e Slinky Dog sollevano interrogativi sulla loro rilevanza nel contesto attuale, mentre Forky simboleggia la creatività manuale contro il digitale.

