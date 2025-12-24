10.5 C
Roma
mercoledì – 24 Dicembre 2025
Towns fa 40 punti contro i Timberwolves

Da stranotizie
Nel recente incontro tra i Knicks e i Timberwolves, Karl-Anthony Towns ha segnato 40 punti, con 14 tiri su 24, 3 triple su 6 e 9 tiri liberi su 11, oltre a 13 rimbalzi, un assist e un steal in 35 minuti di gioco. Questa è stata la sua seconda partita in Minnesota dopo essere stato scambiato con i Knicks nell’ottobre 2024. Towns ha messo in mostra le sue abilità al Target Center, sostenendo l’offensiva dei Knicks in assenza di Jalen Brunson, che è stato costretto a saltare la partita a causa di un infortunio alla caviglia. Nonostante il suo ottimo rendimento, i Knicks hanno perso la partita 115-104. Questa è stata la 19esima doppia-doppia della stagione per Towns, che si posiziona al terzo posto nella classifica NBA dietro Nikola Jokic e Jalen Johnson. Da dicembre, Towns ha mantenuto una media di 23,6 punti, con una percentuale di tiro del 54,6%, 11 rimbalzi, 2,3 assist, 2 triple e 1 steal a partita.

