Tourism in Italia: Successi e Sfide per il Settore

Il World Travel & Tourism Council (WTTC) si impegna da oltre 35 anni a promuovere l’importanza economica e sociale del turismo. La sua missione è favorire una crescita sostenibile nel settore, collaborando con governi e comunità per generare posti di lavoro e stimolare lo sviluppo economico.

Quest’anno, il WTTC ha tenuto il suo vertice in Italia per la prima volta, presso l’Auditorium di Roma. Questo incontro ha messo in luce il potenziale del turismo italiano, offrendo un’importante opportunità per attrarre investimenti. Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato che l’evento consentirà di sviluppare politiche che rendano il nostro settore più competitivo, integrando la crescita economica con la protezione del patrimonio culturale e ambientale.

Il turismo è una risorsa fondamentale per l’economia italiana, al punto che il governo ha destinato notevoli risorse per supportarlo. Si stima che il settore sia responsabile del 13% del PIL, con oltre 466 milioni di presenze nel 2024, superando i dati pre-pandemia. Tra queste, 250 milioni sono presenze di turisti stranieri, contribuendo così all’eccellenza italiana in ambito turistico.

Nel 2024, il fatturato del turismo enogastronomico ha raggiunto 40,1 miliardi di euro, con un aumento significativo rispetto all’anno precedente, grazie all’interesse per l’enogastronomia. Inoltre, l’Italia si posiziona al secondo posto mondiale per il turismo dell’olio e continua a primeggiare in Europa per congressi e eventi.

Il settore del turismo sportivo sta crescendo rapidamente, con un impatto di circa 11,9 miliardi di euro. Anche il wedding tourism registra un aumento costante, consolidando l’Italia come destinazione di scelta per le nozze.

Inoltre, i borghi italiani, con oltre 8,8 milioni di visitatori, contribuiscono significativamente al PIL, mostrando un comportamento turistico in continua evoluzione e diversificazione in tutto il Paese.