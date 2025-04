Tour nel Salento lungo le coste adriatica e ionica

Questa estate ho visitato per la prima volta la Puglia, trascorrendo due settimane nel Salento. Ho pianificato il viaggio in anticipo per trovare sistemazioni adeguate e ho deciso di soggiornare una settimana vicino a Otranto e una vicino a Gallipoli. Il viaggio da Verona a Otranto è di circa 1000 km, così io e l’amico Riccardo ci siamo fermati a Ortona per la notte, dove ci hanno raggiunto altri amici.

Il primo giorno, dopo aver visitato Castel del Monte, siamo giunti a Frassanito, dove abbiamo alloggiato al “Residence La Pineta”, circondato dalla natura e dotato di piscina. I giorni seguenti sono stati dedicati a esplorare luoghi come Porto Badisco, Santa Cesarea Terme, Castro e Lecce, dove abbiamo ammirato il barocco leccese e gustato ottimi piatti tipici. La Baia dei Turchi e la spiaggia di Torre dell’Orso si sono rivelate tra le più belle.

Durante il soggiorno nella costa ionica, abbiamo visitato luoghi come Porto Cesareo e Gallipoli, con i suoi caratteristici vicoli e ristoranti. Abbiamo anche esplorato la Grotta Verde e il ponte di Ciolo, praticando snorkeling in acque cristalline. L’itinerario ha incluso bagni in spiagge da sogno come Punta della Suina e Torre San Giovanni.

La vacanza si è conclusa con una visita ad Alberobello e un viaggio di ritorno in cui abbiamo pernottato nuovamente a Ortona. Complessivamente, il costo del viaggio, che comprendeva alloggi, pasti e svaghi, è stato di 800 euro. L’ospitalità pugliese e la bellezza del territorio hanno reso questa esperienza indimenticabile, rendendo il Salento una possibile futura meta di viaggio.