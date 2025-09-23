Tour Musicale del Maestro Cicchitti tra Abruzzo e Roma

Il tour musicale del Maestro Matteo Cicchitti, fondatore e direttore dell’Associazione Musica Elegentia, inizia a Lanciano. Recentemente tornato da concerti nelle Marche, Cicchitti utilizzerà la viola da gamba in sei eventi tra Abruzzo e Lazio, programmati per la fine di settembre.

Il primo concerto si terrà mercoledì 24 settembre alle 21.15 a Lanciano, nella parrocchia dello Spirito Santo, con il Duo ME Collegium, composto da Angelo Simone Naccari al flauto dolce e Denny Costantini all’organo. Il concerto, intitolato “Mistero e Melodie Barocche”, presenterà opere di G.P. Telemann, B. Marcello, F. Couperin e D. Bigaglia. Una replica avverrà il giorno successivo, giovedì 25 settembre, alle 20.45, nel santuario di Maria Santissima Madre di Dio a Santa Maria Imbaro, in collaborazione con il Comune locale.

Entrambi gli eventi si inseriscono nella 14esima edizione dell’International Festival of Baroque Music, organizzato dall’Associazione Musica Elegentia, in onore del Maestro Marco Di Bari, recentemente scomparso, che ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione di Cicchitti.

Venerdì 26 settembre, alle 21.15, Cicchitti si esibirà nella chiesa di Sant’Agostino a Lanciano in un concerto a lume di candela, “Ricercari e Canzoni”, con musiche di Ortiz, Hume, Hely e Bertalotti, moderato dal professor Angelo Iocco.

Il tour proseguirà a Roma con concerti nella chiesa di San Salvatore in Onda e nella Sala Baldini, dove si esibirà con brani dal Rinascimento al Barocco. Martedì 30 settembre si concluderà presso il Teatro Cordova di Pescara, presentando la sua nuova creazione “Ricercari e Canzoni per viola da gamba”, registrata con la rinomata etichetta olandese Challenge Classics. La serata sarà moderata dal M° Massimo Salcito, docente di Clavicembalo al Conservatorio di Pescara.