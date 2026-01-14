Tour mondiale Harry Styles

In varie città come Londra, New York, Milano, Roma, Napoli e San Paolo sono apparsi cartelloni pubblicitari che mostrano immagini dal videoclip del brano “Forever, Forever”, girato la sera del concerto di Reggio Emilia.

A scatenare ulteriormente la curiosità dei fan è il sito web elongtogether.com, che reindirizza al link per iscriversi al canale ufficiale di comunicazioni HSHQ.

Si ipotizza un nuovo tour mondiale: come riporta Page Six, l’ex One Direction potrebbe avere in programma diverse date al Madison Square Garden di New York.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.