Tour Mondiale 2025 di DAMIANO DAVID: Due Imperdibili Date a Milano e Roma

Damiano David, il frontman dei Måneskin, si appresta a intraprendere il suo primo tour da solista, il World Tour 2025, che inizierà l’11 settembre a Varsavia. Questo tour comprende oltre 30 date in Europa, Australia, Asia, Sud America e Nord America, sottolineando il suo successo crescente a livello internazionale. Tra gli eventi più attesi ci sono le due date italiane, il 7 ottobre all’Unipol Arena di Milano e l’11 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

Il tour toccherà molte delle principali città europee, prima di spostarsi in Australia e Asia. A novembre, Damiano si esibirà in quattro date in Sud America, concludendo il tour negli Stati Uniti, dove l’ultimo concerto si terrà il 16 dicembre al The Fillmore di Washington DC.

L’annuncio del tour arriva dopo la pubblicazione del suo ultimo singolo, “Born With A Broken Heart”, un brano energico e teatrale che introduce il suo primo progetto solista. Il singolo ha già riscosso successo tra critica e pubblico, ottenendo un buon riscontro dopo “Silverlines”, prodotto da Labrinth.

I biglietti per il tour saranno messi in vendita al pubblico a partire dalle ore 10:00 di lunedì 16 dicembre. Inoltre, Damiano è attivo sui social media, dove i fan possono seguirlo su Instagram, X e TikTok per aggiornamenti e notizie.

Con un mix di energia e talento, Damiano David sembra pronto a fare un passo importante nella sua carriera musicale, portando il suo stile distintivo in tutto il mondo e promettendo concerti indimenticabili per i suoi fan. Il tour segna un’evoluzione significativa nella sua carriera, dopo il successo globale dei Måneskin, e rappresenta un’opportunità per esplorare la sua creatività personale e il suo percorso artistico.

Le aspettative sono alte, e il pubblico è impaziente di vedere come Damiano presenterà la sua musica in un contesto solista, con la speranza che il tour possa consolidare ulteriormente la sua posizione come artista di fama mondiale nel panorama musicale contemporaneo.