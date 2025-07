Tour enologico in Veneto: scopri le meraviglie del Prosecco

Il turismo enologico sta guadagnando sempre più attenzione a livello internazionale, e l’Italia rappresenta una delle destinazioni più affascinanti per gli amanti del vino. In particolare, il Veneto si pone come regione di grande interesse, grazie alle sue colline famose per la produzione di Prosecco.

Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha sottolineato l’importanza di valorizzare questa risorsa durante l’incontro plenaria del Comitato europeo delle regioni tenutosi a Bruxelles. Secondo Ciambetti, le esperienze di turismo vinicolo nelle regioni italiane, come le Langhe e il Chianti, attirano un numero crescente di turisti, che hanno l’opportunità di visitare cantine storiche e esplorare vigneti incantevoli.

Il Veneto, con la sua ricca tradizione vinicola e i paesaggi mozzafiato, è dunque al centro di questa strategia di promozione turistica, puntando a migliorare l’attrattiva per i visitatori e a stimolare l’economia locale.