28.4 C
Roma
giovedì – 4 Settembre 2025
Salute

Tour della Salute a Novara: eventi per la prevenzione sanitaria

Da StraNotizie
Tour della Salute a Novara: eventi per la prevenzione sanitaria

Nel fine settimana, il Tour della Salute farà tappa a Novara, rappresentando un importante evento itinerante dedicato alla prevenzione e alla promozione di stili di vita sani. Dal 2018, questo evento ha già fornito circa 60 mila consulti medici gratuiti, contribuendo a identificare patologie che potrebbero avere conseguenze gravi per molte persone.

In un periodo in cui l’accesso alle cure sanitarie è spesso difficile, il Tour della Salute riveste un’importanza crescente. Quest’anno l’evento si svolgerà in 15 località italiane e a Novara, unica tappa in Piemonte, si terrà in piazza dei Martiri il 6 e 7 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. La manifestazione, giunta alla settima edizione, è organizzata da ASC Attività Sportive Confederate, con il supporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, oltre al contributo di EG STADA Group.

In piazza dei Martiri verrà creato un villaggio della salute e dello sport, dotato di otto ambulatori dove i cittadini potranno ricevere consulti gratuiti in diverse specialità, come cardiologia, reumatologia, psicologia e nutrizione, oltre a valutazioni audiometriche e test dell’equilibrio. Una novità di quest’anno è lo sportello per la salute orale. Saranno presenti anche incontri con un veterinario per discutere delle problematiche degli animali domestici. In aggiunta, sono previste attività ludiche per tutte le età, finalizzate a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’attività fisica per il benessere psicofisico.

Articolo precedente
Ritorno alle radici: il film che racconta il Veneto anni ’70
Articolo successivo
Lia Wälti lascia Arsenal e approda alla Juventus femminile
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.