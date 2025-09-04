Tour della Salute a Novara: eventi per la prevenzione sanitaria

Nel fine settimana, il Tour della Salute farà tappa a Novara, rappresentando un importante evento itinerante dedicato alla prevenzione e alla promozione di stili di vita sani. Dal 2018, questo evento ha già fornito circa 60 mila consulti medici gratuiti, contribuendo a identificare patologie che potrebbero avere conseguenze gravi per molte persone.

In un periodo in cui l’accesso alle cure sanitarie è spesso difficile, il Tour della Salute riveste un’importanza crescente. Quest’anno l’evento si svolgerà in 15 località italiane e a Novara, unica tappa in Piemonte, si terrà in piazza dei Martiri il 6 e 7 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. La manifestazione, giunta alla settima edizione, è organizzata da ASC Attività Sportive Confederate, con il supporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, oltre al contributo di EG STADA Group.

In piazza dei Martiri verrà creato un villaggio della salute e dello sport, dotato di otto ambulatori dove i cittadini potranno ricevere consulti gratuiti in diverse specialità, come cardiologia, reumatologia, psicologia e nutrizione, oltre a valutazioni audiometriche e test dell’equilibrio. Una novità di quest’anno è lo sportello per la salute orale. Saranno presenti anche incontri con un veterinario per discutere delle problematiche degli animali domestici. In aggiunta, sono previste attività ludiche per tutte le età, finalizzate a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’attività fisica per il benessere psicofisico.