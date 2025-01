Tour del trofeo Mondiale per club FIFA, Totti e Zanetti a New York, spettacolo di Robbie Williams

Il Fifa Club World Cup Trophy Tour è stato inaugurato a New York presso il prestigioso flagship store di Tiffany & Co. sulla Fifth Avenue, dando il via a un’avventura globale di cinque mesi che porterà il nuovo trofeo nelle città d’origine dei 32 club partecipanti. L’evento ha visto la presenza di oltre 200 ospiti, tra cui ex calciatori come Francesco Totti e Javier Zanetti, nonché il presidente della FIFA Gianni Infantino e il segretario generale Mattias Grafström. La celebrazione ha incluso anche i rappresentanti dei club, partner commerciali e mediatici, con la presenza di Diletta Leotta, ambassador di Dazn, emittente globale del torneo.

La manifestazione è culminata in una performance di Robbie Williams e ha visto l’esibizione iniziale del pianista Alexis French. Infantino ha sottolineato l’importanza del tour, definendolo un’opportunità unica per i giocatori, allenatori e tifosi di vedere il premiato trofeo del calcio, contribuendo a unire la comunità calcistica globale in attesa della nuova Coppa del Mondo per club FIFA. Contestualmente, sono stati riaperti i biglietti per il torneo, con le vendite attive per le partite dei play-off e della fase a gironi.

Il tour del trofeo proseguirà da Lisbona, in Portogallo, a un totale di 29 città in 20 paesi, per culminare il 14 giugno 2025 a Miami, dove si terrà la partita di apertura tra l’Inter Miami CF e l’Al Ahly FC. L’iniziativa ha come obiettivo quello di condividere la cultura e le tradizioni dei club partecipanti, offrendo esperienze uniche ai tifosi, che potranno seguire contenuti e interviste sul tour su Dazn.com.

Shay Segev, CEO di Dazn, ha descritto la partnership con FIFA come una “pietra miliare”, evidenziando l’impegno platforma nel rendere disponibili momenti significativi della storia sportiva a livello globale. Inoltre, il kick-off del Trophy Tour è stato celebrato con una proiezione su Nasdaq a Times Square. Il nuovo trofeo FIFA Club World Cup è stato progettato da FIFA in collaborazione con Tiffany & Co., e il suo design è stato svelato digitalmente nel novembre 2024. La prima elevazione del trofeo avverrà il 13 luglio 2025 al MetLife Stadium di New York. Tutte le 63 partite del torneo saranno trasmesse in diretta e gratuitamente su DAZN.