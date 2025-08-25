Tour del Lago di Garda: esplora bellezze e sostenibilità

Il lago di Garda rappresenta una meta turistica di grande interesse, con una crescita costante negli anni. De Beni mette in evidenza due aspetti fondamentali: il primo riguarda l’importanza turistica della regione, che ha beneficiato non solo dal punto di vista economico, ma ha anche impattato positivamente sull’intero territorio.

Il secondo punto solleva una questione cruciale: è opportuno continuare a incrementare le presenze turistiche? De Beni avverte che un aumento eccessivo dei visitatori potrebbe portare a situazioni di sovraffollamento, già lamentate in passato, conosciute come overtourism. Pertanto, si suggerisce di spostare l’attenzione dai semplici numeri alla qualità dell’esperienza turistica. Attualmente, il livello di turismo sembra essere sostenibile per la zona, e si pone la questione se sia preferibile mantenere questa situazione piuttosto che cercare un aumento, gestendo meglio le presenze attuali per garantire un equilibrio benefico per tanto il turista quanto il territorio stesso.