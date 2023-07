Tour de France, Hindley vince quinta tappa e conquista maglia gialla

Quinta tappa del Tour de France 2023, prima frazione pirenaica tra Pau e Laruns di 163 km, classifica sconvolta in una Grande Boucle 2023 che non smette di riservare sorprese. A tagliare per primo il traguardo Jay Hindley della Bora Hansgrohe: il vincitore di tappa sfila anche la maglia gialla ad Adam Yates della Uae Emirates. Secondo l’azzurro Giulio Ciccone (Lidl Trek) che sale anche al terzo posto della classifica generale.

Con Hindley in fuga ai -20 km attacca in salita all’ultimo Gpm Jonas Vingegaard ma la notizia vera è che Tadej Pogacar, uno dei favoriti per la maglia gialla, non risponde all’attacco, sferrato dal danese sull’ultima delle tre salite della prima tappa sui Pirenei. Lo sloveno, finora secondo in classifica, perde progressivamente terreno dal nuovo leader di classifica generale e ora il secondo in graduatoria è Vingegaard.