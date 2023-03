tour cancellato a causa della malattia

Justin Bieber si è arreso alla malattia: il cantante ha deciso di cancellare definitivamente il tour dopo aver rinviato più volte le date dei concerti.

Brutte notizie per i fan di Justin Bieber nel giorno del suo compleanno: l’artista ha cancellato definitivamente il suo tour. Dopo aver rinviato più volte il resto delle date che aveva in programma in Europa e in Australia, a causa del persistere dei suoi problemi di salute, la popstar canadese ha deciso di arrendersi e di alzare bandiera bianca: in questo momento non è nelle condizioni di poter svolgere un tour e di poter salire sul palco, e quindi ha deciso di prendersi una pausa a tempo indeterminato.

Justin Bieber: cancellato definitivamente il tour

Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma la notizia è stata confermata da fonti molto vicine all’artista: il resto del tour che aveva in programma, è stato cancellato. Dopo aver rinviato più volte i concerti ancora in programma, tra cui una doppia data in Italia, a Bologna, l’artista ha deciso di arrendersi e di prendersi del tempo per tornare in forma.

Justin Bieber

A ufficializzare la notizia sono state le notifiche dei rivenditori di biglietti, che hanno già condiviso con tutti i fan le modalità per il rimborso dei biglietti già acquistati. Si legge in particolare nella mail arrivata a tanti fan e condivisa sui social da alcuni di loro: “Siamo spiacenti di informarvi che gli spettacoli di Justin Bieber sono stati cancellati. Comprendiamo che rimarrete delusi e ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare“.

La malattia di Justin Bieber

Lo stesso cantante canadese aveva annunciato, lo scorso anno, di soffrire per la sindrome di Ramsay Hunt, una malattia che gli aveva portato la paralisi di una parte del volto. Per dimostrare che non stava fingendo, aveva anche pubblicato delle storie mostrando la sua faccia contratta.

Queste le parole dell’artista nell’occasione: “Ho questa sindrome chiamata sindrome di Ramsay Hunt ed è da questo virus che attacca i nervi del mio orecchio e i miei nervi facciali e ha causato la paralisi del mio viso“. La speranza è che possa riprendersi il prima possibile per il bene suo e di tutti i suoi fan.