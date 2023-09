TOULIVER Piumone, Piumino Estivo Matrimoniale, Una Piazza E Mezza, Letto Singolo, Trapuntino Double-Face 100% Microfibra Trapunta Piumini 4 Stagioni Quilting Quilt,J,150 * 200cm

Il piumino estivo leggero è super morbido e traspirante. L’imbottitura alternativa in piuma di buona qualità tocchi come la nuvola, ti lenirà e ti calmerà nelle notti calde e ti accompagnerà a dormire sonni tranquilli e confortevoli. CARATTERISTICA:

1. Tessuto di cotone lavabile e imbottitura in microfibra, senza sbiadire, senza pilling.

2. Il sottile piumino estivo ha un ottimo assorbimento dell’umidità, delicato sulla pelle e confortevole, più morbido e più traspirante, può mantenerti bello e fresco anche in uno spazio umido e afoso.

3. Viene adottato un eccellente processo di trapuntatura ad ultrasuoni, che è più forte e rende il riempimento più uniforme. Design in versione AB, elegante e bello.

4. La coperta per tutte le stagioni può essere utilizzata tutto l’anno come trapunta sottile, trapunta, copriletto, copriletto. È qualificato per usi multi quotidiani.

5. Lavare in lavatrice a ciclo delicato con acqua fredda, asciugare in asciugatrice a bassa temperatura o asciugare naturalmente, non strizzare eccessivamente. Non usare la candeggina. SPECIFICA:

Materiale: cotone lavabile e microfibra

Dimensioni: 100*150 cm, 150*200 cm, 180*200 cm, 200*230 cm

Stagione: 4 stagioni La confezione include: 1 trapunta estiva ★ È consentita una leggera differenza di dimensioni a causa della misurazione manuale. SCELTA MIGLIORE: promettiamo ogni buon sforzo per assicurarci la tua soddisfazione. Facciamo ogni sforzo per fornire servizi di qualità. Puoi contattare il nostro servizio clienti in caso di domande.

[Esecuzione squisita]: il riempimento del piumino trapuntato è un riempimento in microfibra intero con il processo di trapuntatura di posizionamento che può mantenere la morbidezza e impedire che il riempimento si sposti. La coperta leggera, l’orlo squisito e le delicate cuciture trapuntate, facili da abbinare all’arredamento della tua camera da letto, offrono una sensazione elegante e classica.[Taglia e colore]: la dimensione del piumino estivo sottile è opzionale: 100×150 cm; 150×200 cm; 180×220 cm; 200×230 cm. Una varietà di colori e dimensioni, puoi scegliere in base alle dimensioni del letto e alla decorazione della stanza. È adatto per letti singoli, matrimoniali e queen size.[Multiuso]: la coperta per tutte le stagioni può essere utilizzata tutto l’anno come trapunta sottile, trapunta, copriletto, copriletto. Peso perfetto per mantenerti comodo ma abbastanza leggero da impedirti di svegliarti con il sudore. Goditi la camera da letto, la camera degli ospiti, la camera dei bambini, il camper, la casa vacanza con il nostro accogliente piumone. È una scelta regalo ideale per la tua famiglia e i tuoi amici per la festa del papà, la festa della mamma, il compleanno, il Na[Facile da pulire]: la nostra coperta estiva leggera è facile da pulire, puoi pulirla con la lavatrice in acqua fredda a ciclo delicato e asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. Stampa e tintura di protezione ambientale attiva, fissazione del colore a lunga durata, lavaggio del colore a lunga durata come nuovo! Nessun restringimento, nessun pilling, nessun colore che sbiadisce.

