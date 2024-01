Totti voleva sputare in faccia a Dagospia, la loro risposta

Francesco Totti avrebbe voluto sputare in faccia a Dagospia: questo è quello che ha dichiarato Ilary Blasi nel suo libro autobiografico.

“La mattina del 22 febbraio mi trovavo a Milano, in una sala riunioni di Mediaset. Nel giro di un mese L’Isola dei Famosi sarebbe andata in onda, per cui c’era molto da fare” – si legge nella ricostruzione – “Davanti a me computer, faldoni, profili di possibili concorrenti e, attorno al tavolo, una mezza dozzina di persone, fra regista, produttori e autori. Lo smartphone, in modalità silenziosa, cominciò a tremare senza sosta. Mi stavano arrivando chiamate e messaggi a raffica. Diedi uno sguardo allo schermo, le notifiche erano tutte uguali: “Hai letto Dagospia?”. Oppure: “Ilary, tutto ok?!”. Parenti, amici, la mia agente, tutti preoccupatissimi. Approfittai del primo momento di pausa per cliccare su uno dei trecento link uguali che mi erano stati inviati”.

L’articolo a cui fa riferimento nel libro è il primo uscito dal titolo: “La favola Totti & Ilary alle battute finali?“. Come ricordiamo, Ilary quell’articolo lo ha smentito da Silvia Toffanin pochi giorni dopo.

“Il 21 marzo ero in camerino, stavo preparando la prima puntata del programma. Il cellulare impazzì di nuovo. “Verissimo” era andato in onda il sabato e aveva fatto scalpore: qualcuno mi definiva coraggiosa, qualcuno completamente matta, ma la stragrande maggioranza della stampa mi dava della bugiarda. […] Amici e parenti mi inviavano il link a un nuovo articolo di Dagospia, intitolato “Raccontacene un’altra, Ilary! La Blasi si fa ospitare dall’amichetta Silvia Toffanin a “Verissimo” per rompere il silenzio sulla crisi con Totti e dare la sua versione mejo di un film fantasy“. Insistevano. Secondo loro era tutto vero: Noemi Bocchi era l’amante di Francesco. E io avrei mentito su tutta la linea”.

Il secondo articolo di Dagospia viene letto anche da Francesco Totti.

“Inoltrai il link a Francesco, commentando “Dagospia rosica. Ha fatto un nuovo articolo con foto vecchie e dice: ‘Ilary raccontacene un’altra’”. La sua risposta mi lasciò interdetta: mi scrisse che, se così mi invitavano a fare, avrei dovuto raccontarne un’altra. Che?!” […] Dovevo aver capito male. Con i messaggi succede, no? “Che vuoi dire?” gli scrissi. “Lui mi sta dando della bugiarda”. Secondo mio marito non dovevo preoccuparmi, un giorno avrebbe incontrato i giornalisti di Dagospia e gli avrebbe sputato in faccia. Gli dispiaceva solo che non sarebbe accaduto presto. Ecco, questo era già più lui”.

Totti voleva sputare in faccia a Dagospia, la loro risposta

Quest’ultimo passaggio del libro è stato pubblicato anche da Dagospia che ha così risposto apertamente:

“Francesco Totti non ha perso il vizietto: dopo lo sputo a Poulsen, voleva sputare in faccia ai giornalisti di Dagospia (a France’, qua ce trovi). Nel libro “Che stupida”, Ilary Blasi racconta di quando, dopo che questo disgraziato sito pubblicò la notizia sulla loro crisi coniugale (febbraio 2022), “il pupone” le disse che avrebbe voluto regolare i conti con noi a colpi di saliva. “Secondo mio marito non dovevo preoccuparmi, un giorno avrebbe incontrato i giornalisti di dagospia e gli avrebbe sputato in faccia. gli dispiaceva solo che non sarebbe accaduto presto“. – Invece di ringraziarci per averlo liberato di una zavorra, Totti ci accusò di “fecche news” e ci voleva sputa’ in faccia (a Roma se dice: non sputa’ per aria che te ricasca addosso)”.