Totti svela il segreto della maglia “6 Unica”: non è per Ilary

Francesco Totti ha sconvolto i fan rivelando che la famosa maglia con la scritta “6 Unica” non era dedicata a Ilary Blasi, come tanti credevano. Durante un’intervista con Luca Toni su Prime Video Sport, l’ex capitano della Roma ha chiarito che quell’esultanza, avvenuta dopo un gol nel derby contro la Lazio, era un omaggio alla curva sud, ovvero ai tifosi giallorossi.

Era il 10 marzo quando Totti, felice, alzò la maglia rivelando la dedica. A quel tempo, stava corteggiando Ilary, che stava iniziando la sua carriera televisiva. Da allora, si è sempre pensato che fosse un gesto romantico verso l’ex moglie. Tuttavia, Totti ha ribadito che l’intento era diverso. “Quella maglia era per la curva, non per qualcun altro. Se dovessi rifarla, mi metterei più dritto affinché sia chiaro a chi è dedicata”, ha spiegato.

In merito alla sua vita recente, Totti ha parlato di come stia gestendo le conseguenze della separazione, con “avvocati e commercialisti” al suo fianco. Non si aspettava di affrontare queste difficoltà dopo anni di successi. Tuttavia, ha trovato un po’ di sollievo nel padel, sport che ha iniziato a praticare anche in coppia.