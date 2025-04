Totti, romantiche vacanze con Noemi (assenza di Chanel)

Francesco Totti è in vacanza alle Maldive con la nuova compagna Noemi Bocchi e la loro famiglia allargata. Tuttavia, alcuni fan hanno notato l’assenza dei figli maggiori, Cristian e Chanel, nelle foto pubblicate. Nelle immagini condivise, Totti e Noemi sono ritratti con i figli minori, lasciando aperta la questione se questa sia una scelta dettata dal rispetto per la madre Ilary Blasi e dai ragazzi stessi. Non ci sono stati scatti pubblici che ritraggono i tre insieme, il che ha suscitato ulteriore curiosità e speculazioni.

Nel frattempo, l’ex compagno di Nazionale di Totti, Christian Vieri, ha avuto problemi di salute durante la sua vacanza. È partito con la moglie Costanza Caracciolo e le figlie, ma ha dovuto tornare in Italia a causa di un malore che ha iniziato a peggiorare. Vieri ha raccontato che, nonostante le aspettative di recupero al sole, i sintomi si sono aggravati, richiedendo una visita medica e il trattamento con antibiotici. Dopo un iniziale allarmismo, Vieri ha rassicurato i fan spiegando che non si tratta di polmonite e che dovrà sottoporsi a un periodo di riposo.

Le vacanze alle Maldive stanno quindi portando sia momenti di gioia che complicazioni inattese per le due ex stelle del calcio italiano, creando un intreccio di storie che tiene i fan col fiato sospeso.