Totti rinnega Ilary: gossip e drammi a Roma nel weekend

Nel weekend è scoppiato il gossip con diverse storie che hanno attirato l’attenzione. Dallo smarrimento di borse di lusso alla nuova relazione di una celebrità, ce n’è per tutti i gusti.

Francesco Totti ha suscitato scalpore rinnegando il famoso gesto della t-shirt “6 Unica” dedicata a Ilary Blasi, affermando che era destinato ai tifosi della Curva. In un’intervista con Luca Toni, ha dichiarato: “Se la rifarei? Mi metterei più rivolto verso la Curva”. Questo cambio di opinione segna un chiaro distacco dal suo passato.

Intanto, Wanda Nara ha riacceso le polemiche con Mauro Icardi a proposito di una collezione di borse Hermes. In un’intervista, ha rivelato che l’ex marito ha portato via sei borse Birkin, tra cui una dal valore di 90.000 euro. Wanda ha lamentato di aver chiesto ripetutamente la restituzione, senza successo, e ha insinuto che Mauro stia cercando di farla rimanere in Turchia con le figlie.

Dopo la fine della sua relazione con Paola Turci, Francesca Pascale ha parlato apertamente della sua esperienza durante un podcast. Ha detto di aver preso decisioni affrettate durante un momento difficile, commentando che non erano le persone giuste per stare insieme, nonostante riconosca il talento artistico di Turci.

Infine, Elisabetta Canalis non si nasconde più con il suo nuovo compagno Alvise Rigo. I paparazzi li hanno pizzicati mentre si baciavano durante una cena e Rigo ha trascorso un weekend a casa di Elisabetta in California, confermando così la loro relazione.