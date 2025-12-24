Totti e Noemi, triangolo con Francesca Tocca

Il magazine Diva e Donna ha lanciato un servizio sulla sua pagina Instagram, parlano di un triangolo sentimentale tra Francesco Totti, la sua attuale compagna Noemi Bocchi e la ballerina Francesca Tocca. Questo triangolo è definito “incredibile” e coinvolge tre personaggi spesso al centro delle cronache rosa.

Francesco Totti, ex calciatore e personaggio da copertina, è stato protagonista di un matrimonio finito male con Ilary Blasi. Ora è legato a Noemi Bocchi, ma pare che abbia un debole per Francesca Tocca, ex ballerina di Amici e ex moglie di Raimondo Todaro. Sembra che Totti le abbia già scritto privatamente in passato con l’intenzione di conoscerla.

La situazione sentimentale e familiare di Totti è già complicata a causa della separazione da Ilary Blasi e dei problemi con i figli Christian e Chanel, con cui i rapporti sono freddi. Questo potrebbe ripercuotersi sulla serenità del suo attuale rapporto con Noemi. Il presunto interesse per Francesca Tocca potrebbe essere visto come una fuga o come una ricerca di nuovi guai.

In ogni caso, questo triangolo è considerato il rumors più clamoroso di questa vigilia di Natale, e si parla anche di problemi in casa Totti durante le festività, con Noemi “sgradita” a tavola e Francesco in lite con i figli, mentre Ilary si prepara a sposarsi.