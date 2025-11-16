Totti e Noemi traslocano, nuova casa vicino a Bonolis

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono trasferiti in una villa di lusso in via degli Orti della Farnesina, diventando vicini di casa del conduttore Paolo Bonolis. La coppia ha lasciato un attico di 270 metri quadrati in piazza Stefano Jacini, dopo aver affrontato alcuni problemi con il proprietario della casa.

Secondo quanto riportato, la scelta di traslocare sarebbe stata influenzata da dissidi legati a infiltrazioni d’acqua e lavori di manutenzione non svolti. Totti e Bocchi, che vivevano in affitto, avrebbero pagato di tasca loro i costi per le riparazioni, ritenendo però che queste spese dovessero essere coperte dal proprietario. In seguito a questo disguido, avrebbero proposto un abbassamento dell’affitto, ma il padrone di casa non avrebbe accettato, accusando la coppia di aver danneggiato l’immobile e di essere in ritardo con il pagamento di diverse mensilità.

La situazione ha portato a uno scambio di lettere di diffida tra i rispettivi avvocati, ma al momento non ci sarebbe una causa civile in corso. Non è chiaro se le parti riusciranno a trovare un accordo extragiudiziale o se la questione approderà in tribunale.

Per evitare ulteriori conflitti, Totti e Bocchi hanno deciso di lasciare l’attico e stabilirsi in un complesso residenziale, dove vivono anche altre celebrità. Hanno scelto di stipulare un contratto “rent to buy”, che consente loro di abitare l’immobile subito, con la possibilità di acquisto in un secondo momento a un prezzo stabilito in precedenza.