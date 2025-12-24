Totti e la danzatrice Francesca Tocca

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono al centro di un nuovo gossip che coinvolge anche Francesca Tocca, la ballerina di Amici di Maria De Filippi. Il magazine Diva e Donna ha pubblicato una copertina con un collage che mostra l’ex moglie di Raimondo Todaro e un’immagine di Totti abbracciato alla sua attuale compagna, sussurrando che la danzatrice sarebbe il “sogno proibito” di Totti.

Questo gossip non è del tutto nuovo, poiché già alcuni giorni fa erano trapelate indiscrezioni di presunte avances dell’ex marito di Ilary Blasi nei confronti di Tocca. I diretti interessati non hanno reagito al chiacchiericcio sul loro conto, mantenendo un silenzio di tomba.

Alcune fonti del gossip sostengono che Totti avrebbe scritto privatamente a Francesca Tocca più volte, smanioso di conoscerla, nonostante sia ufficialmente impegnato con Noemi Bocchi. difficile dire cosa ci sia di vero in queste voci, poiché i protagonisti delle indiscrezioni non hanno commentato la notizia.

Non è la prima volta che Totti finisce al centro della cronaca rosa, dopo la rumorosissima separazione dall’ex moglie Ilary Blasi e le paparazzate che lo immortalarono davanti allo stesso hotel da cui uscì Marialuisa Jacobelli, che lasciò intendere di aver avuto un flirt con l’ex calciatore. Noemi Bocchi non ha mai commentato la vicenda e la relazione con Totti continua, nonostante il gossip che li circonda.