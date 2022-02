La relazione fra Totti e Ilary è finita sulla bocca di tutti.

A distanza di 24 ore dalla smentita della loro separazione il direttore di Dagospia, Roberto D’Agostino, ha redatto un articolo in cui si legge nero su bianco che l’ex calciatore avrebbe una relazione “da più di un anno” con Noemi Bocchi. Una relazione all’apparenza seria, dato che secondo quanto riportato lui le avrebbe regalato il giorno di San Valentino un mazzo composto da tredici rose.

“E tra Totti e Noemi Bocchi la fiamma s’accesa da tempo. ‘Da più di un anno’, dicono le malelingue. Al punto che il giorno di San Valentino, Francesco Totti avrebbe fatto consegnare alla biondissima Noemi un mazzo di tredici rose rosse, una per ogni mese della loro conoscenza. I veleni romani inzuppano la lingua biforcuta nella crisi coniugale di Totti e Ilary: “Sarà contenta la madre del Capitano, mamma Fiorella, visto che ha sempre detestato la Blasi. Quando si fidanzarono non fu per niente contenta. Gli disse: ‘Te metti co’ ‘na ballerina, mah’…“.

Il rapporto fra Totti e Ilary sarebbe però chiaro. Anche lei, infatti, avrebbe una relazione. A parlare è stato Il Corriere della Sera, che ha scritto:

A dare un ulteriore punto di vista è stato Alex Nuccetelli a Il Messaggero. Loro amico nonché il Cupido che li ha fatti conoscere.

“Stanno insieme da vent’anni, non ho conosciuto coppie idilliache e loro sono come tutti noi.Dico questo: possono essere terze persone a decidere la fine di un matrimonio? Ma se lui volesse avere altre relazioni e anche lei ne volesse avere ed entrambi decidessero di continuare a stare insieme, chi è può dire che non deve essere così? Io non giurerei mai su mia figlia che si sono portati rispetto per vent’anni, per quello che vedo e per come va il mondo, loro non sono migliori di altre coppie, vivono con tantissime pressioni, con mille tentazioni però se volessero continuare la loro storia a prescindere credo sia un loro diritto”.