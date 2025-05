Totti e Ilary Blasi: tregua sorprendente grazie a Chanel

Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati avvistati insieme per il diciottesimo compleanno della figlia Chanel Totti, celebrato presso la Tenuta San Domenico a Sant’Angelo in Formis. L’evento ha segnato un apparente segno di distensione tra i due, ex coniugi che hanno affrontato anni di tensioni e polemiche, tra accuse di tradimenti e conflitti pubblici.

Alla festa, che ha visto la partecipazione di numerosi vip, non mancava una torta a sette piani e un vestito elegante indossato dalla neo-diciottenne. Presente anche Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti, e Bastian Muller, futuro marito di Ilary. Tuttavia, sorprendentemente, il fidanzato di Chanel, Cristian Babalus, non è stato avvistato, alimentando voci su una possibile rottura tra i due.

Un momento significativo è stato il taglio della torta, dove, nonostante la presenza congiunta, Totti e Ilary avrebbero preferito posare separatamente per le foto, suggerendo che la riconciliazione potrebbe non essere del tutto risolta. Gli invitati alla celebrazione includevano oltre ai familiari, personalità del mondo dello spettacolo, sottolineando l’importanza dell’evento.

La serata ha dunque rappresentato un passo verso una possibile riunificazione familiare, anche se la strada per una completa riconciliazione appare complessa.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it