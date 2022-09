Totti e Blasi, svelati dettagli molto privati: “Quello che succedeva di notte”

Dopo la sua intervista choc concessa al Corriere della Sera Francesco Totti è rientrato in silenzio stampa, ma un suo caro amico ieri ha rivelato dei nuovi dettagli. Alex Nuccetelli in un’intervista rilasciata nel programma radiofonico Turchesando ha detto che la relazione tra l’ex capitano della Roma e Noemi procede a gonfie vele. L’uomo ha anche fatto delle dichiarazioni particolari su una confessione molto privata che gli avrebbe fatto Francesco, su quello che succedeva in camera con Ilary Blasi.

“Le cose tra loro procedono benissimo. Stanno molto bene entrambi. Lei non ha cavalcato l’onda mediatica, si è comportata bene. Sono in sintonia e molto coesi. Diciamo che sono sulla stessa lunghezza d’onda. Con Ilary Blasi? Qui di amore, da una parte, non se ne parla più, secondo me da parecchio. Gli orologi? Se Francesco ha denunciato una cosa così, che non è da lui, evidentemente è arrivato al limite della sopportazione. Se lo trattava in modo gelido anche dentro al letto? Francesco è molto focoso e caliente, ma vi faccio una battuta che mi disse lui, parecchi anni fa: “Ao, ma questa torna da Milano e me dice che c’ha mal di testa”. Queste battute nei primi mesi, non so come hanno proseguito per altri vent’anni”.

Perché anche in camera…



Totti e Blasi, il loro tacito accordo.

“Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo. Però in questi anni di tacito accordo, se lui avesse avute 10 frequentazioni e lei 2 o 3, e una pure longeva per anni… mi sembra più grave. Una relazione di lei con una persone dei piani alti della tv? Brava, corretto. Mi sembra molto più grave. Non so c’è ancora adesso questa storia, per me c’è stata una relazione da quelle parti. Ma non sapete quante altre cose abbiamo sentito qui a Roma. Si dicono tante cose in realtà”.