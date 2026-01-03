Totti e Blasi: nuova causa per la villa all’Eur

Le vicende giudiziarie tra gli ex coniugi Francesco Totti e Ilary Blasi continuano a susseguirsi. Dopo i contenziosi sul divorzio e il mantenimento dei figli, il “ratto” dei Rolex e delle borse e l’indagine per abbandono di minore, ora si è aggiunto un altro caso.

Il soffitto di una stanza della villa dell’Eur assegnata a Ilary Blasi è crollato e la conduttrice ha chiesto a Totti di contribuire alle spese di riparazione, in quanto i lavori di manutenzione spetterebbero a lui secondo il giudice civile. Tuttavia, Totti non avrebbe risposto alla richiesta, quindi Ilary si è rivolta ai suoi avvocati per risolvere la questione.

Gli avvocati di Ilary hanno depositato un provvedimento d’urgenza al tribunale civile, aprendo un altro fronte giudiziario tra i due ex coniugi. La conduttrice è assistita dagli avvocati Alessandro Simeone, Pompilia Rossi e Fabio Lattanzi, mentre Totti è seguito da Antonio Conte e Gianluca Tognozzi.

Tra pochi mesi si concluderà il processo di divorzio e si mormora che Ilary convolerà a nozze con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, il suo compagno attuale.

Totti, invece, è legato a Noemi Bocchi, ma non sembrano avere intenzione di sposarsi.

I due ex coniugi continuano a essere legati dalle vicende giudiziarie che li vedono coinvolti.